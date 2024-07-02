Завдяки доказовій базі, яку зібрала СБУ, Пасічника засудили до 12 років тюрми. Поки що заочно, адже судовий розгляд відбувався за відсутності обвинуваченого. Термін покарання обчислюватиметься з дати затримання фігуранта.

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Що відомо про справу Пасічника

Напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною організацією "лнр" та Москвою.

У підсумку Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Ба більше, потім Пасічник організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганщини до Росії. Він підписав з Путіним "угоду про входження регіону" до країни-агресорки.

Також гауляйтер організував участь тимчасово захоплених громад у російських "виборах до законодавчих органів влади".

Гауляйтера визнали винними за двома статтями

Суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 110;

колабораційна діяльність ч. 5 ст. 111-1.

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Також злочинця на 13 років позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком.