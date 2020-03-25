Экс-главу МИД Леонида Кожару подозревают в убийстве: что о нем известно

Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого. Факты из биографии главы МИД времен Януковича – читайте в материале 24 канала.

Биография Леонида Кожары

Леонид Кожара родился в Полтаве. В 1985 году выпустился из Киевского университета имени Шевченко. Кожара получил специальность юриста-международника, референт-переводчика с английского языка.

Важно Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве

В 1991 году окончил аспирантуру Института государства и права НАНУ.

Карьера

Кожара начал работать после окончания университета. В течение пяти лет он был научным сотрудником Киевской высшей партийной школы.

С 1990 года – старший консультант Секретариата Верховной Рады Украины. Он был в аппарате комиссии по вопросам государственного суверенитета, межнациональных и межреспубликанских отношений.

Во время президентства Леонида Кравчука в 1992 году Леонид Кожара работал на разных постах в службе по международным вопросам Администрации Президента.

С 1994 до 1997 года он был первым секретарем политической секции посольства Украины в США.

До 2003 года Кожара работал в Администрации Президента Леонида Кучмы. Он был на должностях: заместитель заведующего отдела, заведующий отделом, заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики.

В течение года до 2004 – Леонид Кожара был Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.



Кожару задержали по подозрению в убийстве / Фото: РБК

С 2004 до 2005 год – стал заместителем главы Администрации Президента. Он руководил главным управлением по вопросам внешней политики. Тогда патроном Кожары был Виктор Медведчук.

После окончания Оранжевой революции работал юрисконсультом ООО "ПНБК".

В 2006 Кожара стал народным депутатом Украины V созыва от "Партии регионов". Секретарь комитета Верховной Рады по иностранным делам.

С ноября 2007 года Кожара народный депутат VI созыва от "Партии регионов". Заместитель главы комитета по иностранным делам.

Указом президента Януковича 24 декабря 2012 года Леонид Кожара назначен министром иностранных дел Украины.

В 2014 году Верховная Рада уволила Кожару с поста главы МИД.



Леонид Кожара / Фото: glavcom.ua

Семья

Леонид Кожара женат. Супруги воспитывают сына Ярослава.

Чем запомнился Леонид Кожара на посту МИД

Кожару на должность Министра иностранных дел назначил бывший президент Виктор Янукович.

При правлении Януковича украинский МИД колебался между ЕС и Россией. В 2014 году именно при правлении Кожары правительство развернулось в сторону России. Это привело к Революции Достоинства.

После увольнения с МИД Кожара не очень светился в инфопространстве. В 2018 году он проходил как свидетель по делу о госизмене Януковича.

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