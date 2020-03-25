Ексголову МЗС Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві: що про нього відомо

Колишнього очільника МЗС Леоніда Кожару затримали за підозрою в умисному вбивстві колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького. Факти з біографії очільника МЗС часів Януковича – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Леоніда Кожари

Леонід Кожара народився в Полтаві. У 1985 році випустився з Київського університету імені Шевченка. Кожара отримав фах юрист-міжнародник, референт-перекладач з англійської мови.

Важливо Ексглаву МЗС Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві

У 1991 році закінчив аспірантуру Інституту держави і права НАНУ.

Кар’єра

Кожара почав працювати після закінчення університету. Протягом п’яти років він був науковим співробітником Київської вищої партійної школи.

З 1990 року – старший консультант Секретаріату Верховної Ради України. Він був в апараті комісії з питань державного суверенітету, міжнаціональних і міжреспубліканських відносин.

Під час президентства Леоніда Кравчука у 1992 році Леонід Кожара працював на різних посадах у службі з міжнародних питань Адміністрації Президента

З 1994 до 1997 року він був першим секретарем політичної секції посольства України в США.

До 2003 року Кожара працював в Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Він був на посадах: заступник заввідділу, завідувач відділу, заступник керівника головного управління з питань зовнішньої політики.

Протягом року до 2004 – Леонід Кожара був Надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція



Кожару затримали за підозрою в вбивстві / Фото: РБК

З 2004 до 2005 року – став заступником голови Адміністрації Президента. Він керував головним управлінням з питань зовнішньої політики. Тоді патроном Кожари був Віктор Медведчук.

Після закінчення Помаранчевої революції працював юрисконсультом ТОВ "ПНБК".

У 2006 Кожара став народним депутатом України V скликання від "Партії регіонів". Секретар комітету Верховної Ради у закордонних справах.

З листопада 2007 року Кожара народний депутат VI скликання від "Партії регіонів". Заступник голови комітету у закордонних справах.

Указом президента Януковича 24 грудня 2012 року Леонід Кожару призначили міністром закордонних справ України.

У 2014 році Верховна Рада звільнила Кожару з посади глави МЗС.



Леонід Кожара / Фото: glavcom.ua

Родина

Леонід Кожара одружений. Подружжя виховує сина Ярослава.

Чим запам'ятався Леонід Кожара на посаді МЗС

Кожару на посаду Міністра закордонних справ призначив колишній президент Віктор Янукович.

При правлінні Януковича українське МЗС коливалось між ЄС та Росією. У 2014 році саме за правління Кожари уряд розвернувся в бік Росії. Це призвело до Революції Гідності.

Після звільнення з МЗС Кожара не дуже світився в інфопросторі. У 2018 році він проходив як свідок у справі про держзраду Януковича.

Що відомо про загадкову смерть Сергія Старицього