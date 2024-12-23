Уже начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

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Что известно об инциденте в Одесском зоопарке

В полиции рассказали, что работник зоопарка зашел в вольер, чтобы убрать там, однако животное набросилось на него. На помощь мужчине бросился еще один сотрудник.

"Оба мужчины оказались за оградой вместе с животным. Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили леопарда", – говорится в сообщении полиции.

Известно, что у раненого работника раны и множественные укусы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Другой человек не пострадал.

Следствие продолжается.

Что говорят об инциденте зоозащитники

Тем временем в зоозащитной организации UAnimals пересказывают слова директора зоопарка, что якобы леопард таки вырвался за пределы вольера, а работникам не удалось попасть в него шприцем со снотворным. После этого и была вызвана полиция.

UAnimals написала заявление в полицию с требованием расследовать и сообщить все обстоятельства происшествия.

"Выяснить, почему не применили транквилизаторы и не погрузили леопарда в сон. А также проверить, придерживаются ли в зоопарке всех необходимых мер безопасности, чтобы до таких случаев не доходило", – пишут в организации.

Там также предполагают, что в зоопарке нарушают нормы содержания животных. По правилам, площадь вольера должна быть не менее 100 квадратных метров, а высота – 4 метра. Внутри должен содержаться бассейн.

Из-за этого зоозащитники также обратились в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственную экологическую инспекцию Украины.