Снаряд прилетел в Leroy Merlin в ночь с 20 на 21 марта. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Цена за дружбу с агрессором

"Если не человеческие жизни, то, может быть, хотя бизнес-потери станут для французской компании слишком высокой ценой за дружбу с агрессором", – написал Железняк.

Нардеп считает, что у Leroy Merlin Украина появились новые аргументы для разговора с головным офисом.

Отметим! В 2020 году Leroy Merlin пополнила бюджет России налогами в 335 миллионов долларов.

Позиция филиала компании в Украине

Филиал компании в Украине отреагировал на обстрел . Там отметили, что "трагедия коснулась напрямую".

Уничтоженный магазин ничто, по сравнению с утраченными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить,

– говорится в сообщении.

Украинские представители филиала Leroy Merlin призвали приобщиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group в стране агрессоре: "Для всех нас это очень важно".



Сеть Leroy Merlin попала под обстрел / Фото Евгения Завгородного



"Цена за дружбу с агрессором" / Фото Евгения Завгородного

Напомним, что оккупанты обстреляли в Подольском районе Киева торговый центр . Есть погибшие и раненые.