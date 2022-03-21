Снаряд прилетів у Leroy Merlin вночі із 20 на 21 березня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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Ціна за дружбу з агресором
"Якщо не людські життя, то, може, хоч бізнес-втрати стануть для французької компанії занадто високою ціною за дружбу з агресором", – написав Железняк.
Нардеп вважає, що в Leroy Merlin Україна з'явились нові аргументи для розмови з головним офісом.
Позиція філії компанії в Україні
Філія компанії в Україні відреагувала на обстріл. Там зауважили, що "трагедія торкнулася безпосередньо".
Знищений магазин ніщо, у порівнянні з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам'ятати,
– мовиться в повідомленні.
Українські представники філії Leroy Merlin закликали долучитися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора: "Для всіх нас це дуже важливо".
Мережа Leroy Merlin потрапила під обстріл / Фото Євгена Завгородного
"Ціна за дружбу з агресором" / Фото Євгена Завгородного
Нагадаємо, що окупанти обстріляли в Подільському районі Києва торговий центр. Є загиблі та поранені.
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