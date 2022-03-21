Снаряд прилетів у Leroy Merlin вночі із 20 на 21 березня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зверніть увагу Подоляк назвав вампірами компанії, які продовжують працювати в Росії

Ціна за дружбу з агресором

"Якщо не людські життя, то, може, хоч бізнес-втрати стануть для французької компанії занадто високою ціною за дружбу з агресором", – написав Железняк.

Нардеп вважає, що в Leroy Merlin Україна з'явились нові аргументи для розмови з головним офісом.

Відзначимо! У 2020 році Leroy Merlin поповнила бюджет Росії податками на 335 мільйонів доларів.

Позиція філії компанії в Україні

Філія компанії в Україні відреагувала на обстріл. Там зауважили, що "трагедія торкнулася безпосередньо".

Знищений магазин ніщо, у порівнянні з втраченими життями колег. Ми будемо завжди пам'ятати,

– мовиться в повідомленні.

Українські представники філії Leroy Merlin закликали долучитися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора: "Для всіх нас це дуже важливо".



Мережа ​Leroy Merlin потрапила під обстріл / Фото Євгена Завгородного



"Ціна за дружбу з агресором" / Фото Євгена Завгородного

Нагадаємо, що окупанти обстріляли в Подільському районі Києва торговий центр. Є загиблі та поранені.

Зверніть увагу – Кличко про наслідки нічних обстрілів Києва: дивіться відео