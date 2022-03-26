Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Nation пояснил, что боевые действия в Украине уже изменились с начала войны. На нынешнем этапе россияне начали обстреливать наши города и избегать наземных столкновений с ВСУ. Это подтверждают и данные британской разведки.

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Украинские партизаны будут уничтожать врагов

Глава разведки сравнил украинцев со спартанцами, которые мужественно боролись в Фермопилах, хоть и не имели достаточно сил. В то же время он выразил уверенность, что украинцы не разделят судьбу античных воинов, ведь мы уже доказали, что "вторая армия мира" – лишь миф.

Российское командование много раз допускало просчеты, и мы используем эти просчеты. Украинская армия показала, что армия РФ как "вторая армия в мире" – это большой миф. Это просто средневековая концентрация живой силы, старые методы ведения войны,

– отметил Буданов.

Он также добавил, что вскоре у войны наступит еще один переломный момент. А именно – полноценная весна. И это на пользу Украине, ведь когда вокруг все зазеленеет, в тылу русских начнут активно действовать наши партизанские отряды.

Наши воины, наши служащие, даже наши охотники начнут охотиться на русские войска... Скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад,

– подытожил Буданов.

Глава украинской разведки подчеркнул, что в ряды партизан войдет очень большое количество людей.

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