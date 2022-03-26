Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Nation пояснив, що бойові дії в Україні вже змінилися від початку війни. На теперішньому етапі росіяни почали обстрілювати наші міста та уникати наземних зіткнень із ЗСУ. Це підтверджують і дані британської розвідки.
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Українські партизани знищуватимуть ворогів
Голова розвідки порівняв українців зі спартанцями, які мужньо боролися у Фермопілах, хоч і не мали достатньо сил. Водночас він висловив упевненість, що українці не розділять долю античних воїнів, адже ми вже довели, що "друга армія світу" – лише міф.
Російське командування багато разів допускало прорахунки, і ми використовуємо ці прорахунки. Українська армія показала, що армія РФ як "друга армія у світі" – це великий міф. Це просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни,
– наголосив Буданов.
Він також додав, що незабаром у війні настане ще один переломний момент. А саме – повноцінна весна. І це на користь Україні, адже коли довкола все зазеленіє, у тилу росіян почнуть активно діяти наші партизанські загони.
Наші воїни, наші службовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на російські війська... Незабаром прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло,
– підсумував Буданов.
Голова української розвідки наголосив, що до лав партизанів ввійде дуже велика кількість людей.
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