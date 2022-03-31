ФСБ разослало пропагандистам фейковое видео

Об очередном вранье путинского режима рассказал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал. Он заявил, что фейк разоблачило российское антипропагандистское сообщество "Медиазона".

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Сообщается, что российские пропагандисты заявляют о том, что "азовцы" якобы преследуют мирных жителей Мариуполя. С таким заявлением выступила жительница Мариуполя Любовь Устинова.

В видео, обнародованном государственными СМИ России, она говорила якобы о зверствах "Азова" в Мариуполе. Но оказалось, что это видео принадлежит ФСБ.

Коллеги из "Медиазоны" выяснили, что это видео, которое якобы эта беженка из Мариуполя записала, было распространено ФСБ России. Разослано в российские государственные пропагандистские медиа с требованием обнародовать его и не указывать источник, откуда это видео у них появилось,

– рассказал Лещенко.

Он добавил, что у видео несколько дублей, поскольку женщина не смогла с первого раза рассказать, что от нее требовали пропагандисты.

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