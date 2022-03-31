Фейк пропагандистов лишен логики

Фейк российских пропагандистов опроверг украинский журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал. Он рассказал, что россияне придумали, мол, в Умани местная еврейская община вступила в сговор с националистами.

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Как говорит Лещенко, по версии российских пропагандистов, синагога в Умани якобы используется как склад для украинского батальона "Азов".

Лещенко обратил внимание на отсутствие логики у фейка россиян, ведь в течение 8 лет они обвиняли "Азов" в зверствах.

Не будем останавливаться на том, что сама по себе логика здесь отсутствует, потому что последние 8 лет российская пропаганда рассказывает о зверствах "Азова". А здесь, оказывается, что "Азов" сотрудничает с местной еврейской общиной,

– сказал журналист.

Лещенко рассказал, что представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы еврейские объекты в Умани используются украинскими националистами.

Однако Объединенная еврейская община Украины заверила, что все синагоги и еврейские объекты в нашей стране используются исключительно по назначению.

"Для осуществления религиозной деятельности или помощи членам еврейских общин", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что российские военные разрушили роддом в Мариуполе. Тогда пропаганда также оправдала удар по больницам, заявив, что там находился полк "Азов".