Фейк пропагандистів позбавлений логіки

Фейк російських пропагандистів спростував український журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал. Він розповів, що росіяни вигадали, мовляв, в Умані місцева єврейська громада вступила у змову з націоналістами.

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Як каже Лещенко, за версією російських пропагандистів, синагога в Умані буцімто використовується як склад для українського батальйону "Азов".

Лещенко звернув увагу на відсутність логіки у фейку росіян, адже упродовж 8 років вони звинувачували "Азов" у звірстві.

Не будемо зупинятися на тому, що сама по собі логіка тут відсутня, тому що останні 8 років російська пропаганда розповідає про звірства "Азову". А тут виявляється, що "Азов" співпрацює з місцевою єврейською громадою,

– сказав журналіст.

Лещенко розповів, що представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що начебто єврейські об'єкти в Умані використовуються українськими націоналістами.

Та Об'єднана єврейська громада України запевнила, що всі синагоги та єврейські об'єкти в нашій країні використовуються винятково за призначення.

"Для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад", – йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що російські військові зруйнували пологовий будинок у Маріуполі. Тоді пропаганда також виправдала удар по лікарнях, заявивши, що там перебував полк "Азов".

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