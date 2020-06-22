Журналист и парламентарий предыдущего созыва Рады Сергей Лещенко опубликовал оригиналы документов с офиса компании ДТЭК, владельцем которой является Ринат Ахметов, в которых говорится о "переписи энергорынка" под олигарха. Документы называются "Мероприятия по корректировке регуляторной среды".

Фото документов, а также свои выводы относительно ситуации Лещенко обнародовал в своем телеграм-канале.

Мнение Ахметову мало миллиардов: как ДТЭК тянет Украину на дно

Желание Рината Ахметова переписать правила энергорынка под себя ни для кого не секрет. Но я впервые публикую оригиналы документов из офиса ДТЭК. Буквально на этой неделе и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила еще одно желание Ахметова, и запретила производство электроэнергии из газа,

– написал Лещенко.

По его словам, коммерческий интерес заключается в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЭК, которая продает его по ценам гораздо выше мировых.

Лещенко отмечает, что за последние месяцы компания ДТЭК успела добиться целого ряда решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.

О каких решениях говорится:

Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.

Пошлина на импорт угля марки Г в размере до 65%.

Остановка трех блоков АЭС.

Запрет Энергоатому проводить аукционы для продажи э/э по двусторонним договорам.

Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь).

Документы ДТЭК / Фото из соцсетей Лещенко

Документы ДТЭК / Фото из соцсетей Лещенко

Поэтому, по словам Лещенко, все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЭК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке.

Документы ДТЭК / Фото из соцсетей Лещенко



Документы ДТЭК / Фото из соцсетей Лещенко

Документы ДТЭК / Фото из соцсетей Лещенко

"Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями Ахметову и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес – банкрот. Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных полмиллиона тонн угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительный чистый доход более чем 300 миллионов гривен в месяц или 3,6 миллиарда гривен в год", – резюмировал Лещенко.