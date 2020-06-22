Журналіст та парламентар попереднього скликання Ради Сергій Лещенко опублікував оригінали документів із офісу компанії ДТЕК, власником якої є Рінат Ахметов, в яких йдеться про "перепис енергоринку" під олігарха. Документи мають назву "Заходи щодо коригування регуляторного середовища".

Фото документів, а також свої висновки щодо ситуації Лещенко оприлюднив у власному телеграм-каналі.

Думка Ахметову замало мільярдів: як ДТЕК тягне Україну на дно

Бажання Ріната Ахметова переписати правила енергоринку під себе ні для кого не секрет. Але я вперше публікую оригінал документів з офісу ДТЕК. Буквально на цьому тижні в.о. міністра енергетики Буславець задовольнила ще одне бажання Ахметова, і заборонила виробництво електроенергії з газу,

– написав Лещенко.

За його словами, комерційний інтерес полягає в тому, щоб всі купували вугілля, а 90% вугілля видобуває компанія ДТЕК, яка продає його за цінами набагато вищими за світові.

Лещенко зазначає, що за останні місяці компанія ДТЕК встигла домогтися цілої низки рішень, щоб усунути конкурентів з ринку.

Про які рішення йдеться:

Повна заборона імпорту електроенергії, навіть з Білорусі.

Мито на імпорт вугілля марки Г в розмірі аж 65%.

Зупинка трьох блоків АЕС.

Заборона Енергоатому проводити аукціони для продажу е/е за двосторонніми договорами.

Заборона тепловим електростанціям використовувати газ для виробництва електроенергії (тепер тільки вугілля).



Документи ДТЕК / Фото з соцмереж Лещенка



Документи ДТЕК / Фото з соцмереж Лещенка

Відтак, за словами Лещенка, всі ці дії спрямовані на переділ ринку в інтересах ДТЕК Ахметова, у якого 70% потужностей теплоелектростанцій і 90% видобутку вугілля, але які програють конкуренцію на ринку.



Документи ДТЕК / Фото з соцмереж Лещенка



Документи ДТЕК / Фото з соцмереж Сергія Лещенка



Документи ДТЕК / Фото з соцмереж Лещенка

"Саме для обмеження конкуренції на ринку політичними рішеннями Ахметову і потрібні лояльні і слухняні чиновники, без цього його енергетичний бізнес – банкрут. Тепер Ахметов зможе продавати додаткових пів мільйона тонн вугілля на місяць. А це дозволить йому заробити додатковий чистий прибуток у понад 300 мільйонів гривень на місяць або 3,6 мільярда гривень на рік", – резюмував Лещенко.