Об этом 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. В частности, согласно его информации, Укрзалізниця лишена доступа к прибыли из грузовых перевозок железной руды и зерна в порты, которые пока не функционируют.

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Убытки Укрзализныци – большие

"2021 год мы закончили с прибылью в полмиллиарда гривен, на этот год (2022 – 24 канал) имели планы на 2 миллиарда, думая, что он пойдет в обычном режиме (наращивание перевозок, реформирование). Первый месяц, январь – закончили с прибылью , до 24 февраля он рос", – рассказал Лещенко.

Он объяснил, что после полномасштабного вторжения России ущерб Укрзалізниці достаточно велик, однако назвать цифру – это создать дополнительное давление на компанию.

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"Она (сумма ущерба – 24 канал) обозначается тем, что грузовые перевозки уменьшаются, а пассажирские – в течение всего периода первых месяцев войны были бесплатными как эвакуационные рейсы", – добавил Сергей Лещенко.

Поэтому компания в своих деньгах, конечно, "проседает",

– заявил член наблюдательного совета Укрзализныци.

Однако, по словам Сергея Лещенко, паниковать не стоит. Именно Укрзализныця помогает с перевозкой зерна, потребляемого и в Египте, и в Шри-Ланке, поэтому компания играет фактически определяющую роль для всего континента.

Ситуация в Укрзализныце: последние новости

С начала полномасштабного вторжения "Укрзалізниця" также столкнулась с хаотическими обстрелами россиян. 5 июня 4 ракеты врага атаковали Дарницкий вагоноремонтный завод, расположенный на левом берегу Киева.

Ранее, 1 июня, кафиры нанесли ракетные удары по Львовщине. Поэтому пострадала железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Укрзализныця сообщала о задержках ряда поездов.

Кроме того, россияне атакуют "Укрзалізницю" и фейками. В частности, пропагандисты придумали, что ручное оружие "перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне". В Центре противодействия дезинформации при СНБО отбросили фейк врага – все оружие партнеров для борьбы с оккупантами перевозится в специально оборудованных вагонах. В то же время все – другими маршрутами, чем те, по которым курсируют пассажирские поезда.

Сергей Лещенко об убытках Укрзализныци: смотрите видео 24 канала