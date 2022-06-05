Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Зокрема, згідно з його інформацією, Укрзалізниця позбавлена доступу до прибутку з вантажних перевезень залізної руди та зерна до портів, які наразі не функціонують.

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Збитки Укрзалізниці – великі

"2021 рік ми закінчили з прибутком у пів мільярда гривень, на цей рік (2022 – 24 канал) мали плани на 2 мільярди, гадаючи, що він піде у звичайному режимі (нарощування перевезень, реформування). Перший місяць, січень – закінчили з прибутком, до 24 лютого він ріс", – розповів Лещенко.

Він пояснив, що після повномасштабного вторгнення Росії збитки Укрзалізниці достатньо великі, проте назвати цифру – це створити додатковий тиск на компанію.

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"Вона (сума збитків – 24 канал) позначається тим, що вантажні перевезення зменшуються, а пасажирські – протягом всього періоду перших місяців війни були безкоштовними як евакуаційні рейси", – додав Сергій Лещенко.

Тому компанія у своїх грошах, звичайно, "просідає",

– заявив член наглядової ради Укрзалізниці.

Проте, за словами Сергія Лещенка, панікувати не варто. Саме Укрзалізниця допомагає з перевезенням зерна, яке споживають і в Єгипті, і в Шрі-Ланці, тому компанія грає фактично визначальну роль для всього континенту.

Ситуація в Укрзалізниці: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця також зіштовхнулася з хаотичними обстрілами росіян. 5 червня 4 ракети ворога атакували Дарницький вагоноремонтний завод, що розташований на лівому березі Києва.

Раніше, 1 червня, окупанти завдали ракетних ударів по Львівщині. Через це також постраждала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Укрзалізниця повідомляла про затримки низки поїздів.

Крім того, росіяни атакують Укрзалізницю й фейками. Зокрема, пропагандисти вигадали, що ручну зброю "перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни". У Центрі протидії дезінформації при РНБО відкинули фейк ворога – усю зброю партнерів для боротьби з окупантами перевозять у спеціально обладнаних вагонах. Водночас все – іншими маршрутами, аніж ті, за якими курсують пасажирські потяги.

Сергій Лещенко про збитки Укрзалізниці: дивіться відео 24 каналу



