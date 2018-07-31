Лещенко о Денисовой: Для ее назначения Аваков едва не изнасиловал весь парламент

В 2018 зона влияния Авакова расширилась на должность, являющуюся везде в мире эталоном отстраненности. Речь идет об уполномоченном Верховной Рады по правам человека, которым стала депутат от "Народного фронта" Людмила Денисова, которая также входит в "обойму" Авакова.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, для того, чтобы назначение Денисовой состоялось, Аваков едва не изнасиловал весь парламент. Сначала он провел через абсолютно "левый" закон норму об изменении формы избрания омбудсмена, а затем шантажировал Раду.



Денисова проголосовала сама за себя

Лещенко рассказал, что международная правозащитная организация Freedom House призвала Верховную Раду не избирать нового Уполномоченного по правам человека из круга аж одного кандидата. Но прописные истины для цивилизованного мира оказались лишними в Украине – и политически ангажированная Денисова заняла кресло защитника прав человека. При этом она проголосовала сама за себя. Но Печерский райсуд Киева закрыл производство, так и не составив на нее протокол о коррупции.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 31 июля 2018 года