Лещенко про Денісову: Для її призначення Аваков ледь не зґвалтував весь парламент

У 2018 зона впливу Авакова розширилася на посаду, яка скрізь у світі є еталоном відстороненості. Мова йде про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яким стала депутатка від "Народного фронту" Людмила Денісова, що також входить до "обійми" Авакова.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, для того, щоб призначення Денісової відбулось, Аваков ледь не зґвалтував весь парламент. Спершу він провів через абсолютно "лівий" закон норму про зміну форми обрання омбудсмена, а потім шантажував Раду.



Денісова проголосувала сама за себе

Лещенко розповів, що міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Верховну Раду не обирати нового Уповноваженого з прав людини з кола аж одного кандидата. Але прописні істини для цивілізованого світу виявилися зайвими в Україні – і політично ангажована Денісова посіла крісло захисника прав людини. При цьому вона проголосувала сама за себе. Але Печерський райсуд Києва закрив провадження, так і не склавши на неї протокол про корупцію.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 31 липня 2018 року