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Лещенко рассказал, как работает одна из коррупционных схем украинских псевдоэлит

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Как работает коррупционная схема украинских псевдоэлит
Как работает коррупционная схема украинских псевдоэлит / 24 канал

Детективы НАБУ установили, что трое руководителей "Объединенной горно-химической компании", Журило, Перцев и Мороховец, были причастны к злоупотреблениям. В январе 2017 им сообщили о подозрении. Но прокурор Кричун, подчиненный Холодницкого, фактически прекратил расследование. Хотя доказательств воплощения преступной схемы было обнаружено более чем достаточно.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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Нардеп рассказал, что НАБУ и антикоррупционная прокуратура расследовали с января 2016 дело о злоупотреблениях руководства акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания", которое привело к убыткам в почти 300 миллионов гривен. Процессуальным руководителем в ней были два прокурора, Василий Кричун и Тарас Щербай. История эта типична в украинских реалиях, где государственные предприятия, которые принадлежат всем гражданам Украины, отдавали и продолжают отдавать, как дойных коров, господствующим кланам.

По мнению Лещенко, схема – банальна и довольно проста: продукция "Объединенной горно-химической компании" по заниженным ценам продавалась фирмам-прокладкам. Те, в свою очередь, дальше перепродавали ее реальным потребителям по рыночным ценам. В результате коррупционная маржа оседала в карманах руководства государственного предприятия, потом, очевидно, которые  делились со своими кураторами. Примером такой фирмы-прокладки является компания "Боллверк", зарегистрированной в Австрии на подставных лиц.

Виталий Шабунин во время акции протеста с требованием отставки прокурора-предателя Холодницкого

Также эксперт пояснил, что следствие установило бенефициара "Боллверка". Им оказалась экс-супруга одиозного Руслана Журила, с которой он фиктивно развелся. Поэтому неудивительно, что Журило мог организовать провокаторов, которые атаковали антикоррупционера Виталия Шабунина во время акции протеста с требованием отставки прокурора-предателя Холодницкого, а также оплаченный митинг бабушек, которые за 80 гривен отстояли акцию против НАБУ, даже не понимая, где и против чего они выступают.

"Именно Журилу заметили возле места проведения пикета – ведь ему, его патрону Николаю Мартыненко и "Народному фронту" выгодно, чтобы прокурор, который закрывает дела по образцу "дела сына Авакова" и "смотрящих" на государственных предприятиях, сохранил свой пост и окончательно похоронил надежды на борьбу с коррупцией в Украине", – подчеркнул Сергей Лещенко.

Видео полного выпуска "Честной политики" за 20 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики НАБУ САП Назар Холодницкий Коррупция
Источник: 24 канал
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