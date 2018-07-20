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Лещенко розповів, як працює одна із корупційних схем українських псевдоеліт

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Як працює корупційна схема українських псевдоеліт
Як працює корупційна схема українських псевдоеліт / 24 канал

Детективи НАБУ встановили, що троє керівників "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", Журило, Перцев та Мороховець, були причетними до зловживань. У січні 2017 їм повідомили про підозру. Але прокурор Кричун, підлеглий Холодницького, фактично припинив розслідування. Хоча доказів втілення злочинної схеми було виявлено більш ніж достатньо.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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Нардеп розповів, що НАБУ і антикорупційна прокуратура розслідували з січня 2016 року справу про зловживання керівництва акціонерного товариства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", яке призвело до збитків у майже 300 мільйонів гривень. Процесуальним керівником у ній були два прокурори, Василь Кричун та Тарас Щербай. Історія ця є типовою в українських реаліях, де державні підприємства, які належать усім громадянам України, віддавали та продовжують віддавати, як дійних корів, панівним кланам.

На думку Лещенка, схема – банальна і досить проста: продукція "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" за заниженими цінами продавалась фірмам-прокладкам. Ті, у свою чергу, далі перепродавали її реальним споживачам за ринковими цінами. У результаті корупційна маржа осідала в кишенях керівництва державного підприємства, які потім, очевидно, ділилися зі своїми кураторами. Прикладом такої фірми-прокладки є компанія "Боллверк", яка зареєстрована у Австрії на підставних осіб.


Віталій Шабунін під час акції протесту з вимогою відставки прокурора-зрадника Холодницького

Також експерт пояснив, що слідство встановило бенефіціара "Боллверка". Ним виявилась екс-дружина одіозного Руслана Журила, із якою він фіктивно розлучився. Тому не дивно, що Журило міг організувати провокаторів, які атакували антикорупціонера Віталія Шабуніна під час акції протесту з вимогою відставки прокурора-зрадника Холодницького, а також проплачений мітинг бабусь, які за 80 гривень відстояли акцію проти НАБУ, навіть не розуміючи, де і проти чого вони виступають.

"Саме Журила помітили біля місця проведення пікету – адже йому, його патрону Миколі Мартиненку та "Народному фронту" вигідно, щоб прокурор, який закриває справи за зразком "справи сина Авакова" та "смотрящих" на державних підприємствах, зберіг свою посаду та остаточно поховав надії на боротьбу з корупцією в Україні", – наголосив Сергій Лещенко.

Відео повного випуску "Чесної політики" за 20 липня 2018 року

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Корупція НАБУ Назар Холодницький САП
Джерело: 24 канал
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