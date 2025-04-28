Как рассказала Виктория Кравченко в заметке в Instagram, ее сын Тимофей вместе с классом поехал на презентацию детских книг в Киеве. Среди приглашенных авторов была и Воронина, которая представляла свою повесть "Тайное Общество Трусов, или Средство от испуга № 9", передает 24 Канал.

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Скандал на презентации книг для детей

Во время общения очень обидно поразила ее (Ворониной – 24 Канал) реакция на Тимофея, который является ребенком с аутизмом. Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "существо, которое привлекает к себе внимание",

– поделилась госпожа Виктория.

По словам женщины, одноклассники вступились за ее сына. Также классный руководитель мальчика объяснила писательнице, что он ребенок с аутизмом и имеет особенности общения. "На что Леся Воронина ответила, что это и так понятно", – пишет Виктория.

Руководитель частного учебного заведения "Скарб", где учится Тимофей, Оксана Андреева в заметке в соцсети написала, что "ни один ребенок никогда и нигде не должен слышать таких слов в свою сторону". Она призвала Воронину извиниться перед всеми детьми, которые ее услышали, потому что "взрослые должны быть для них примером".

Реакция Леси Ворониной

Позже писательница Леся Воронина прокомментировала ситуацию, которая произошла во время презентации книги Ирен Роздобудько "Арсен". Автор заверила, что не знала о том, что мальчик – аутист.

Услышав, что какой-то мальчик активно реагирует на выступление автора, мешая ей общаться с другими участниками встречи, я сделала ему резкое замечание, объясняя, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание и унизить человека, который выступает,

– объяснила писательница.

По словам женщины, только после того, как классный руководитель Тимофея сказала о том, что он – особый мальчик, она "осознала, какую недопустимую ошибку сделала, и ответила: "Понимаю, простите!".

Мне невероятно жаль, что мои слова обидели Тимофея, обидели его семью, друзей и всех, кто поддерживает его на пути адаптации и развития. Мне очень обидно, что сразу после встречи не поговорила с учительницей и с Тимофеем и не извинилась перед ними. Я хочу искренне попросить прощения у Тимофея – у его мамы, и у всех, кому причинила боль моя неосведомленность и резкая реакция на возгласы ребенка, которая, конечно, никого не хотела обижать,

– признала ошибку Воронина.

За коллегу вступилась Ирен Роздобудько. Она рассказала, что "Леся Воронина сидела сбоку и, конечно, не могла заметить мальчика с особыми образовательными потребностями. Поэтому сделала ему замечание". Писательница отметила, что знает, как Воронина "любит детей, и как дети любят ее и ее книги".

А сколько она сделала не только, как писательница, а как волонтер и просто хороший человек. И НИКОГДА – никогда! – не обижала и не "буллила" детей! Пожалуйста, если надо извиниться публично – это делаю я! Все камни – пожалуйста! – у меня. Это была моя презентация,

– написала Роздобудько.