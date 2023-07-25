Замминистра внутренних дел Турции Мунир Каралоглу заявил, что все пожары контролированы. По его словам, угрозы для людей нет.

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Что происходит в Турции

Лесной пожар вспыхнул в районе поселка Гейнюк в районе Кемера провинции Анталия вечером 24 июля. Впоследствии из-за ветра огонь распространился на обширную территорию.

Мэр Кэмера Неджати Топалоглу сообщил, что пожар быстро распространился в лесной зоне на 3,5 километра. Однако власти не объявляли эвакуацию людей.

Замминистра внутренних дел Турции Мунир Каралоглу объяснил, что сейчас рискованный период, ведь температура воздуха высока, а влажность – низкая. Потому это пожароопасный период. Однако власти уверяют, что угрозы для людей нет.

"Кемер является туристическим регионом, но сейчас нет пожара, который угрожает туристическим объектам. Наши гости продолжают спокойно проводить отпуск в своих отелях. У нас есть Кемерская государственная больница, которая расположена недалеко от зоны пожара. В качестве меры пресечения наш уважаемый губернатор эвакуировал ее пациентов", – добавил Каралоглу.

К тушению привлекли авиацию

В стране всю ночь на 25 июля тушили пожар. Уже утром министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли пояснил, что к тушению пожара привлекли 11 самолетов, 22 вертолета, 62 пожарные машины и 512 спасателей.

С первого момента, когда начался пожар, герои леса ведут ожесточенное сражение. Наше вмешательство с воздуха и на земле продолжается непрерывно,

– заверил Юмакли.

Кстати, из-за пожара по меньшей мере шесть человек надышались дыма и находились в больнице. Известно, что власти эвакуировали людей из 10 домохозяйств.

Власти объяснили, что тушить пожар сложно из-за неровной местности. Именно поэтому привлекли авиацию.

"Наша цель — взять огонь под контроль в течение дня (25 июля – 24 Канал). Слишком много команд и оборудования. Он не распространился на жилые районы. Нашу больницу эвакуировали как меру пресечения, но она продолжает работать", – заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Лесные пожары в Турции, причина которых неизвестна / Фото Anadolu и DHA

Обратите внимание! В Греции лесные пожары произошли на острове Родос, Корфу и Евии. Там продолжается самая масштабная эвакуация в истории страны. Только из Родоса вывезли более 19 тысяч туристов.