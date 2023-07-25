Трагедия произошла в районе города Каристос. Он расположен на Эвбее – одном из самых больших греческих островов в Эгейском море.
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Подробности авиакатастрофи в Греции
Самолет Canadair упал в ущелье. Транспорт принадлежит Военно-воздушным силам Греции.
Двое пилотов помогали тушить пожар возле села Платанистос. Они разбились, когда совершали посадку в труднодоступном месте. К месту падения отправились военные.
На кадрах можно увидеть, как самолет разбрызгивает воду над пламенем. После этого транспорт поворачивает направо и исчезает за холмом. Через несколько секунд там раздается мощный взрыв, а впоследствии появляется большой столб дыма.
Падение самолета в Греции: видео Proto Thema
В Греции продолжаются масштабные пожары
- Напомним, уже неделю на греческих островах бушуют лесные пожары. Их вызвали аномальная жара, засуха и сильный ветер.
- В регионе Пелопоннес столбики термометров показывали 24 июля +46,4. Эта температура рекордна для местности. Согласно прогнозам, условия должны улучшиться после четверга, 27 июля.
- Греческие власти объявили эвакуацию людей. Туристов и местных жителей вывезли с трех островов: Эвии, Корфу и Родоса. Спасательная операция уже стала самой масштабной в истории страны.