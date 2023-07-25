Трагедия произошла в районе города Каристос. Он расположен на Эвбее – одном из самых больших греческих островов в Эгейском море.

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Самолет Canadair упал в ущелье. Транспорт принадлежит Военно-воздушным силам Греции.

Двое пилотов помогали тушить пожар возле села Платанистос. Они разбились, когда совершали посадку в труднодоступном месте. К месту падения отправились военные.

На кадрах можно увидеть, как самолет разбрызгивает воду над пламенем. После этого транспорт поворачивает направо и исчезает за холмом. Через несколько секунд там раздается мощный взрыв, а впоследствии появляется большой столб дыма.

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