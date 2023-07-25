Трагедія сталася в районі міста Карістос. Воно розташоване на Евбеї – одному з найбільших грецьких островів в Егейському морі.

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Подробиці авіакатастрофі у Греції

Літак Canadair впав в ущелину. Транспорт належить Військово-повітряним силам Греції.

Двоє пілотів допомагали гасити пожежу біля села Платаністос. Вони розбилися, коли здійснювали посадку у важкодоступному місці. До місця падіння вирушили військові.

На кадрах можна побачити, як літак розбризкує воду над полум'ям. Після цього транспорт повертає праворуч та зникає за пагорбом. Через кілька секунд там лунає потужний вибух, а згодом з'являється великий стовп диму.

Падіння літака у Греції: відео Proto Thema

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