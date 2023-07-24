Вже 24 липня через пожежі довелось евакуювати людей з острова Корфу, що розміщений найпівнічніше серед Іонічних островів Греції. Яка ситуація з температурою, пожежами та евакуацією людей в країні – читайте у тексті 24 Каналу.

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Яка ситуація на острові Родос

У Греції дуже висока температура повітря. Зокрема, 23 липня в Афінах було 43 градуси тепла, на внутрішніх рівнинах – 45 градусів. Стримування пожежі ускладнює й вітер, який не зупиняється.

Пожежі на острові Родос, що є четвертим за величиною у Греції, вирують ще орієнтовно з 18 липня. Влада вже 23 липня заявила про найбільшу в історії евакуацію через лісові пожежі на Родосі.

Видання The Guardian писало, що тисячі людей довелось вивезти з приватних будинків, пансіонатів і готелів після того, як вогонь в лісах охопив більшу частину острова. Зокрема, влада вивезла орієнтовно 19 тисяч людей, які були переважно туристами:

16 тисяч – сушею;

решту – морем;

ще деякі – виїхали на власних машинах.

Це найбільша операція з безпечного перевезення жителів і туристів, яка коли-небудь проводилася в нашій країні,

– заявив речник грецьких пожежників Іоанніс Артопіос 23 липня.

За даними Reuters, деякі туристи пройшли кілометри, щоб їх евакуювали. Люди були змушені спати у спортзалах, шкільних будівлях, критих стадіонах і конференц-залах готелів на Родосі.

Лісові пожежі на Родосі: дивіться на карті

Відомо, що понад 250 пожежників за підтримки 18 літаків встановили протипожежні смуги, щоб захистити густий ліс та інші житлові райони від вогню. У пожежній службі заявили, що лісові пожежі на острові зачепили 10% готелів у центральній та південно-східній частинах. Північ та Захід Родоса – не постраждали.

Відомо, що на Родосі шестеро людей госпіталізували через проблеми з диханням. За даними влади, людина, яка впала і зламала ногу під час евакуації з готелю, а також вагітна жінка залишилися в лікарні. Стан вагітної – хороший.

Пожежа в Греції біля Афін: дивіться відео BizzyBeeMarie

Варто зазначити, що туристичні компанії TUI та Jet2 скасували рейси на Родос. У Мінінфраструктури та транспорту Греції заявили, що 14 рейсів TUI та Jet2 з 2700 пасажирами мали вирушити з Родосу о 3 годині ночі 24 липня.

Яка ситуація на Корфу та в інших регіонах

На острові Корфу також оголосили евакуацію з 15 населених пунктів через лісові пожежі. Видання Bild зауважило що на острові пожежі виникли у центрі, проте вогонь швидко рухається до узбережжя моря. Подекуди з містечок людей вивозять морем.

Де розташований острів Корфу: дивіться на карті

Видання Politico написало, що на острові Корфу довелось евакуюватись людям з 17 поселень. Окрім того, аварійні служби займались ліквідацією пожеж на островах Евбея – на схід від Афін, і Айгіо – на південний захід від Афін.

За даними The Guardian, в Евбеї влада наказала жителям чотирьох південних сіл евакуюватися в Карістос, на захід від якого поширювався вогонь.

Вогонь може бути на відстані 2 кілометрів, та вітер сильний... Дим густий, а повітрям важко дихати,

– заявив віцегубернатор Центральної Греції Гіоргос Келаїдітіс, вказавши на складність ситуації.

На Корфу вирують пожежі: дивіться відео Καθίκι

Тільки протягом 23 липня у Греції виникло 64 нові пожежі. Загалом рятувальники намагались приборкати в країні 82 пожежі.

Окрім того, метеорологічні станції Національної обсерваторії Афін зафіксували 23 липня у Греції максимальну температуру повітря – у місті Гітейо, що в регіоні Пелопоннес, було 46,4 градуса тепла.

Влада ближче до опівночі 23 липня закликала додатково евакуювати людей з Корфу та північного Пелопоннесу. Адже на Корфу вогонь рухався на південний схід широким фронтом, тому приватні судна чекали, щоб забрати евакуйованих.

Видання DW зазначило, що протягом 24 липня влада евакуювала з острова Корфу щонайменше 2 500 людей.