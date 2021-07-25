Всего пожар бушует в 12 штатах. В пяти из них объявили режим чрезвычайной ситуации, а еще в двух – чрезвычайное положение.

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Спасатели заявили, что тушению пожаров мешает жаркая погода и ветер. Все это и способствует распространению огня на большие территории. Ранее синоптики говорили о возможных грозах в регионе, однако они вряд ли помогут укротить пламя. Более того, небольшой дождь и много молний могут вызвать новые пожары.

Сильный дым от пожаров снизил видимость, поэтому в некоторых штатах отменили авиарейсы. Качество воздуха к югу от озера Тахо и через линию штата Невада ухудшилось до очень нездорового уровня.

Власти призвали местных жителей, чьи дома находятся в эпицентре лесных пожаров, срочно эвакуироваться. В целом режим чрезвычайной ситуации объявили в штатах:

Орегон,

Вашингтон,

Вайоминг,

Айдахо.

А чрезвычайное положение ввели в Монтане и Калифорнии. Именно эти регионы являются приоритетными в работе пожарных.

Обратите внимание! Всего в США насчитали 85 очагов лесных пожаров, уничтоживших 553 000 гектаров земли. Большинство из них бушует в западных штатах.

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