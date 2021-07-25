Загалом пожежа вирує у 12 штатах. У п'яти з них оголосили режим надзвичайної ситуації, а ще у двох – надзвичайний стан.

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Рятувальники заявили, що гасінню пожеж зважає спекотна погода та вітер. Усе це і сприяє поширенню вогню на більші території. Раніше синоптики говорили про можливі грози у регіоні, однак вони навряд чи допоможуть приборкати полум'я. Ба більше, невеликий дощ та багато блискавок можуть спричинити нові пожежі.

Сильний дим від пожеж знизив видимість, тож у деяких штатах скасували авіарейси. Якість повітря на південь від озера Тахо та через лінію штату Невада погіршилась до дуже нездорового рівня.

Влада закликала місцевих мешканців, чиї будинки перебувають в епіцентрі лісних пожеж, терміново евакуюватися. Загалом режим надзвичайної ситуації оголосили у штатах:

Орегон,

Вашингтон,

Вайомінг,

Айдахо.

А надзвичайний стан ввели у Монтані та Каліфорнії. Саме ці регіони є пріоритетними у роботі вогнеборців.

Зверніть увагу! Загалом у США нарахували 85 осередків лісових пожеж, що знищили 553 000 гектарів землі. Більшість з них вирує у західних штатах.

У США вирують лісові пожежі: дивіться відео