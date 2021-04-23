Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов заплатила Украине штраф в размере 3,7 миллиона гривен. Все за полеты возле оккупированного Крыма.

Дело в том, что ее самолеты кружили в Симферопольском районе полетной информации. Он включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Ответственность за обслуживание воздушного движения там делегирована Украине.

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При этом аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины компания не заплатила. Однако штраф оплатила добровольно.

Прокуратура рассматривает еще ряд таких дел

В прокуратуре утверждают, что на рассмотрении хозяйственного суда Киевской области находятся еще 4 исковых заявления в отношении иностранных авиакомпаний. Они касаются более 1 миллиона задолженности за оказанные аэронавигационные услуги.

Что надо знать о полетах возле Крыма

Когда Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты на полуостров. В частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя.

Международная организация гражданской авиации официально подтвердила, что воздушное пространство над Крымом принадлежит Украине.

Поэтому контролировать и обеспечивать безопасность на этом участке должен только "Украэрорух".

Кстати Украина предложила НАТО воздушное пространство над оккупированным Крымом: детали