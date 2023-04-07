Пилот подписал кадры словами известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры. Обнародовал видео в соцсетях 6 апреля.
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Какое видео показал известный пилот Karaya
На кадрах видно, как пилот летит на истребителе в заснеженном украинском поле. Вероятно, это утро или вечер, ведь солнце виднеется на горизонте.
Как же красива наша страна,
– написал пилот.
Кадры Вадим Ворошилов подписал также стихотворением Владимира Сосюры, которое поэт написал еще в 1944 году:
"Любите Украину, как солнце, любите,
как ветер, и травы, и воды…
В счастливое время и в радости миг,
любите в час непогоды".
Пилот показал украинские земли из кабины истребителя: смотрите видео
Стоит отметить, что недавно пилот, являющийся Героем Украины, рассказывал, что нам нужны современные истребители.
Вадим Ворошилов объяснял, что Украина благодарит партнеров за передачу МиГ-29, ведь это повысит обороноспособность и эффективность выполнения задач, а также будет хорошим резервом для укомплектования и ремонта самолетов.
Они (МиГ-29 – 24 Канал) помогут в выполнении текущих задач, но не дадут потенциала для наступательных действий и завоевания полного владычества в воздухе,
– заявил пилот.
По его словам, нам нужны именно современные самолеты как F-16.
Кратко о Вадиме Ворошилове
- Легендарный пилот родился 2 февраля 1994 в Кременчуге Полтавской области. Учился в Кременчугском военном лицее, впоследствии – в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
- С 2016 года был лётчиком 204-й бригады тактической авиации. В 2017 году стал лучшим молодым лётчиком воздушного командования "Юг".
- В 2021 году уволился из ВСУ. С начала полномасштабного вторжения снова возобновился на службе.
- В октябре 2022 года пилот сбил 5 вражеских дронов. После этого понял, что самолет поврежден и сумел спастись. Следует упомянуть, что он смог отвести поврежденный самолет от населенного пункта.
- В декабре 2022 года Владимир Зеленский присвоил пилоту звание Героя Украины. Майора наградили орденом "Золотая Звезда" за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".