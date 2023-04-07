Пілот підписав кадри словами відомо українського поета та письменника Володимира Сосюри. Оприлюднив відео у соцмережах 6 квітня.
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Яке відео показав відомий пілот Karaya
На кадрах видно, як пілот летить на винищувачі у засніженому українському полі. Ймовірно, це ранок або вечір, адже сонце видніється на обрії.
Яка ж красива наша країна,
– написав пілот.
Кадри Вадим Ворошилов підписав також віршем Володимира Сосюри, який поет написав ще у 1944 році:
"Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди".
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Варто зазначити, що нещодавно пілот, який є Героєм України, розповідав, що нам потрібні сучасні винищувачі.
Вадим Ворошилов пояснював, що Україна дякує партнерам за передачу МіГ-29, адже це підвищить обороноздатність і ефективність виконання завдань, а також буде гарним резервом для укомплектування та ремонту літаків.
Вони (МіГ-29 – 24 Канал) допоможуть у виконанні поточних завдань, але не дадуть потенціалу для наступальних дій та завоювання повного володарювання у повітрі,
– заявив пілот.
За його словами, нам потрібні саме сучасні літаки, як F-16.
Коротко про Вадима Ворошилова
- Легендарний пілот народився 2 лютого 1994 року в Кременчуці Полтавської області. Навчався у Кременчуцькому військовому ліцеї, згодом – у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- З 2016 року був льотчиком 204-ї бригади тактичної авіації. У 2017 році став найкращим молодим льотчиком повітряного командування "Південь".
- У 2021 році звільнився з ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення знову відновився на службі.
- У жовтні 2022 року пілот збив 5 ворожих дронів. Після цього зрозумів, що літак пошкоджений та зумів врятуватись. Варто згадати, що він зміг відвести пошкоджений літак від населеного пункту.
- У грудні 2022 року Володимир Зеленський надав пілоту звання Героя України. Майора нагородили орденом "Золота Зірка" за "особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".