Пілот підписав кадри словами відомо українського поета та письменника Володимира Сосюри. Оприлюднив відео у соцмережах 6 квітня.

Дивіться також Українським пілотам знадобиться менше часу для опанування F-16, – Ігнат про тестування у США

Яке відео показав відомий пілот Karaya

На кадрах видно, як пілот летить на винищувачі у засніженому українському полі. Ймовірно, це ранок або вечір, адже сонце видніється на обрії.

Яка ж красива наша країна,

– написав пілот.

Кадри Вадим Ворошилов підписав також віршем Володимира Сосюри, який поет написав ще у 1944 році:

"Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди".

Пілот показав українські землі з кабіни винищувача: дивіться відео

Варто зазначити, що нещодавно пілот, який є Героєм України, розповідав, що нам потрібні сучасні винищувачі.

Вадим Ворошилов пояснював, що Україна дякує партнерам за передачу МіГ-29, адже це підвищить обороноздатність і ефективність виконання завдань, а також буде гарним резервом для укомплектування та ремонту літаків.

Вони (МіГ-29 – 24 Канал) допоможуть у виконанні поточних завдань, але не дадуть потенціалу для наступальних дій та завоювання повного володарювання у повітрі,

– заявив пілот.

За його словами, нам потрібні саме сучасні літаки, як F-16.

Коротко про Вадима Ворошилова