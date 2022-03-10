Кроме оружия военные 196-го военно-транспортного авиационного полка доставляют и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины. Данные были обнародованы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Внимание Каждый должен знать эти имена: обнародовали список оккупантов, бомбящих украинские города

Как там у вас говорят "на родине"? "Летчики-залетчики"? Вы свое уже улетали. Наша месть близка!,

– написали разведчики.

Всего в этот список попали более 400 российских оккупантов, причастных к убийству украинцев. Посмотреть его частично можно на фото ниже. Больше – по ссылке.

Список российских летчиков:

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