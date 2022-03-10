Окрім зброї, військові 196 військово-транспортного авіаційного полку доставляють і боєприпаси для вбивства мирних громадян України. Дані оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Увага Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста
Як там у вас кажуть "на родінє"? "Летчики-залётчики"? Ви своє вже відлітали. Наша помста близько!,
– написали розвідники.
Усього у цей список потрапили понад 400 російський окупантів, які причетні до вбивства українців. Переглянути його частково можна у фото далі. Більше – за посиланням.
Список російських льотчиків:
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