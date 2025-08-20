В ночь на 20 августа захватчики снова терроризировали Украину и ее население. Россия запускала несколько баллистических ракет и ударные БПЛА типа "Шахед".

Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 20 августа?

Ночью 20 августа российские войска атаковали 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М. Враг запускал ракеты с ВОТ Крыма.

Кроме этого, противник терроризировал 93-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вражеские силы запускали дроны с направлений:

Шаталово,

Брянск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ Крыма.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение россиян.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено баллистическую ракету Искандер-М и 62 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА на 20 локациях,

– сообщили в Воздушных силах.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

Атака по Украине 19 августа: что известно?