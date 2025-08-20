В ніч проти 20 серпня загарбники знову тероризували Україну та її населення. Росія запускала кілька балістичних ракет та ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 20 серпня?

Уночі 20 серпня російські війська атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог запускав ракети з ТОТ Криму.

Крім цього, противник тероризував 93 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворожі сили запускали дрони із напрямків:

Шаталово,

Брянськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад росіян.

Станом на 9 годину ранку силами ППО збито та придушено балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях,

– повідомили в Повітряних силах.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Атака на Україну 19 серпня: що відомо?