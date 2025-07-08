Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что противник по всей линии фронта если и имеет успехи, то тактического уровня.

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Какой сейчас приоритет у российской армии

Тимочко отметил, что когда россияне давят по флангам и имеют продвижение, то для того, чтобы избежать окружения, приходится отводить войска.

"На Запорожском направлении враг зашел в "серую зону". Когда мы слышим о том, что он продвинулся, то это говорится о нескольких сотнях метров. Когда говорится о том, что он занял территорию в "серой зоне", то это населенные пункты, которые есть только на карте, в реальности они разрушены до основания. Не стоит вопрос удерживать их, а важнее отвести подразделение", – объяснил Тимочко.

Наибольшая интенсивность боев сейчас, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, на Покровском, Новопавловском, Лиманском направлениях. Есть информация, что враг пытается усилить наступление на Купянск и Купянск-Узловой.

Там сложная ситуация и это понятно, потому что противник хочет держать правый и левый берег реки Оскол, чтобы создать там связь, мост, который был взорван между этими населенными пунктами,

– озвучил Тимочко.

Активные бои продолжаются и на Сумском направлении. Однако в приоритете противника сегодня – это полная оккупация Донецкой области.

Согласно информации Генштаба, в течение прошлых суток зафиксировано 188 боевых столкновений. Большая их часть приходится на Покровское направление, там ВСУ остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора. На Новопавловском отрезке фронта враг атаковал 30 раз, на Лиманском – 27.

Ситуация на Покровском отрезке: смотрите на карте