Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что противник имеет цель пробиться в Днепропетровскую область.

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На Днепропетровщине образовалась серая зона, она охватывает 800 квадратных метров. Продолжаются бои. Украинские защитники пытаются отбросить врага назад. Есть две локации, где россияне стремятся продвинуться: в районе населенных пунктов Котляровка и Ореховое, а также чуть южнее возле поселка Ялта и села Запорожье (Донецкая область).

Где расположены указанные населенные пункты: смотрите на карте

"Там административная граница проходит по водной артерии реки Волчья. Россияне хотят достичь админграницы с Запорожской областью и дальше двигаться в Днепропетровскую. Никакой военной цели это продвижение не имеет (враг там потерял много бойцов), но это ему нужно для ИПСО, чтобы внутри России показать о якобы успешности наступления", – объяснил Жмайло.

На украинскую аудиторию россияне хотят показать, что любое сопротивление бесполезно и зона войны расширяется, чтобы народ Украины начал требовать от власти подписания каких-либо соглашений, чтобы было прекращение огня. Для Запада противник хочет донести, что якобы поддержка Украины бесперспективна.

Где россияне давят больше всего

На Покровском направлении россияне основные удары сосредоточили в районе населенных пунктов Яблоновка, Александро-Калиново, они расположены южнее трассы Покровск – Константиновка. Захват этих сел дал бы россиянам на четыре километра приблизиться к Константиновке.

Здесь будет основной удар. Россияне пытаются давить по этой трассе. Продолжаются очень жесткие бои в районе Торецка. Украинские Силы обороны продолжают удерживать последние окраины, город практически уничтожен полностью,

– озвучил Жмайло.

ВСУ продолжают держать оборону Часового Яра, Волчанска. Россияне пытаются просочиться в Часовом Яру, переместиться на север, разместить там свою артиллерию, чтобы бить по большой агломерации, городам-крепостям: Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Константиновка.

Третьей проблемной локацией является район Купянска. Плацдарм возле населенного пункта Двуречная россияне постоянно пытаются расширять и постепенно обходить город с северо-запада, чтобы угрожать украинскому гарнизону.

"Есть север Харьковской области, это Волчанск, и Двуречная к северу от Купянска. Российская группировка пытается образовать между этими участками сплошную "килзону". Они намерены бить на расстояние 20 – 25 километров, чтобы усложнять нашу логистику. Поэтому ситуация там тяжелая", – отметил Жмайло.

Сложная ситуация и в районе населенных пунктов Карповка, Редкодуб. Там враг стремится вбить еще один клин. Однако чем больше клинья россияне вытягивают, тем удобнее СОУ атаковать их с флангов. Замысел противника прост, он хочет срезать все к северу от Святогорска (прямое движение к Изюму), чтобы потом иметь возможность давить на большую агломерацию от Славянска с севера.