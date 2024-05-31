Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт подробно рассказал, какой погоды ждать в первые выходные лета.

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Погода на первые дни лета

Синоптик отметил, что в первые дни июня ожидается жаркая и неустойчивая погода, с грозовыми дождями, также местами градом и усилением ветра.

Вследствие преобладания малоградиентного поля пониженного давления и неустойчивой воздушной массы на выходных в большинстве областей Украины, за исключением юго-восточной половины, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, что в отдельных пунктах не исключено выпадение града и шквалистые порывы ветра до 20 метров в секунду, особенно днем и вечером.

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Прогноз погоды на 1 июня

На Западе ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем по всему региону дожди с грозами, местами град, а также шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +11 – +16 градусов, днем +23 – +28.

На севере ночью без осадков, днем кое-где пройдет небольшой кратковременный дождь. Также возможна гроза. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +25 – +30.

В центральных регионах без осадков, только днем на Черкасщине и Кировоградщине местами кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, 5 – метров на секунду. Ночью в Украине +12 – +17, днем +26 – +31.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, днем +27 – +32.

На Востоке также переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +12 – +17, днем +26 – +31.

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Погода на 2 июня

На Западе местами ночью пройдут грозовые дожди. Днем в большинстве областей ночью сохранится дождливая погода с грозами. Ветер будет юго-западный, ночью 3 – 8 метров на секунду, днем 7 – 12. Температура +11 – +16 и +20 – +25 соответственно.

На Севере ночью ожидаются небольшие дожди с грозами, днем по всему региону – грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду.Ночью +13 – + 18, днем +24 – +29.

В центральных областях ночью преимущественно будет без осадков. Днем местами пройдут грозовые дожди, локально в сопровождении града и шквалов, 15 – 20 метров в секунду. Ветер будет юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +13 – +18, днем +27 – +32 градуса.

На Юге и Востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +14 – +19, днем +28 – +33 градуса.