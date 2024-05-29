Каким же будет лето в Украине, в комментарии 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
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Погода на лето 2024 года
Согласно обновленным сезонным прогнозам погоды, ожидается, что температура воздуха в Украине будет на 1 – 2 градуса теплее, чем обычно.
Сильные аномалии и тенденции к образованию волн жары вероятны в западных, южных, юго-восточных областях страны. Существенные и длительные снижения температуры воздуха маловероятны,
– отметила Вера Балабух.
Также метеоролог рассказала, что самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на Юге и Юго-Востоке.
Прогноз на июнь
В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июне ожидается в пределах 19 – 23 градуса, в горных районах 16 – 19 тепла.
"На 1,5 – 2 градуса выше нормы", – отметили синоптики.
Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра. Это в пределах нормы.
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Краткая климатическая характеристика июня
- Средняя месячная температура 17 – 22 градуса, в горных районах 11 – 18 тепла.
- Абсолютный минимум температуры воздуха 1 – 9 градусов тепла, в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3 – 3,4 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.
- Абсолютный максимум температуры воздуха 32 – 38,5 градуса. Впрочем, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39 – 39,8. Между тем в горных районах 25 – 33 тепла.
- Среднее месячное количество осадков составляет 39 – 93 миллиметра, в Карпатах 101 – 157 (на высокогорье до 184), в Крыму местами 28 – 37.