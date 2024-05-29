Яким же буде літо в Україні, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
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Погода на літо 2024
Згідно з оновленими сезонними прогнозами погоди, очікується, що температура повітря Україні буде на 1 – 2 градуси теплішою, ніж зазвичай.
Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни. Суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні,
– зазначила Віра Балабух.
Також метеорологиня розповіла, що найвища температура повітря очікується в липні й першій половині серпня, особливо на Півдні та Південному Сході.
Прогноз на червень
В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у червні очікується в межах 19 – 23 градуси, у гірських районах 16 – 19 тепла.
"На 1,5 – 2 градуси вище за норму", – зазначили синоптики.
Місячна кількість опадів очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметра. Це в межах норми.
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Коротка кліматична характеристика червня
- Середня місячна температура 17 – 22 градуси, у гірських районах 11 – 18 тепла.
- Абсолютний мінімум температури повітря 1 – 9 градусів тепла, у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3 – 3,4 градуса морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.
- Абсолютний максимум температури повітря 32 – 38,5 градусів. Втім, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39 – 39,8. Тим часом у гірських районах 25 – 33 тепла.
- Середня місячна кількість опадів складає 39 – 93 міліметри, у Карпатах 101 – 157 (на високогір'ї до 184), у Криму подекуди 28 – 37.