В яких областях спостерігатиметься явище, скільки днів воно буде, чи чекати помутніння неба, і чи становить цей пил загрозу для людей, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Як довго в Україні буде пил з Каспійської Низовини

У вівторок, 28 травня, до нашої держави надійшов пил з Середньої Азії. Зокрема, з Каспійської Низовини, уточнила Наталія Птуха. Водночас зазначила, що, його інтенсивність, можливо, ще не настільки велика.

За розрахунками, пил саме сьогодні й завтра (29 травня – 24 Канал) може бути по території України. У четвер поступово покидатиме нашу територію. Уже його частка буде значно меншою,

– розповіла синоптикиня.

Пояснила, що будуть змінюватися повітряні потоки. Зараз вони в нас з Південного Сходу, тому надходять запилені повітряні маси з Каспійської Низовини.

В яких областях буде менше пилу

Очікується, що пил буде швидко вимиватися, адже пройдуть дощі. Зокрема, на Півдні й Заході, а вдень середи вже в більшості областей. Втім, крім Чернігівської та Сумської. Там буде трохи менше опадів.

До речі, по повітряних потоках туди (на Сумщину й Чернігівщину – 24 Канал) якраз менше буде пил переноситися принаймні за сьогодні й завтра,

– зауважила Наталія Птуха.

Додала, що в четвер напрямок більше зміниться на південний. Ті залишки пилу, які будуть по території України, вже будуть зміщуватися більше на Північ.

"Але внаслідок того, що там і дощі вже будуть, сподіваємося, що цей пил доволі швидко буде вимиватися з нашої атмосфери", – сказала синоптикиня.

Це не пилова буря

Також представниця Укргідрометцентру відповіла, чи йдеться про пилову буру.

Знову ж таки, пиловою бурею це ніяк не вважається. Просто до території України надійде оцей пил по верхніх шарах тропосфери. Відповідно, в нас це може спостерігатися, хіба що у вигляді запиленості та замутненості атмосфери, саме колір неба,

– наголосила синоптикиня.

До речі, пил з Середньої Азії доходив до нас і раніше. На території України бувають різні повітряні потоки.

"Така конфігурація, звичайно, також буває. Повітря з тих районів завжди не зовсім, скажімо так, кришталево чисте. Тобто завжди з Півдня, Південного Сходу, там більш посушливий клімат, тому, звичайно, часточки пилу можуть міститися в повітрі", – пояснила Птуха.

Чи є небезпека для людей

Серйозна загроза через пил з Середньої Азії не очікується. Але тим, хто схильних до захворювань дихальних шляхів, радять поберегтися й зачиняти вікна.

Синоптикиня припустила, що на верхніх шарах може змінитися колір неба. Втім, можливо, цей пил не буде таким інтенсивним, як той, що у квітні доходив до нас з Сахари. Тож, ймовірно, що люди навіть не помітять його.