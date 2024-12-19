Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що 20 грудня без опадів. Тільки в західних, більшості північних і Вінницькій областях вдень невеликий дощ. У Карпатах – сніг. Вітер буде переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду. Втім, вночі та вранці в Карпатах подекуди пориви 17 – 22 метри на секунду.

У суботу в Україні, крім більшості західних областей, подекуди невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На Півдні вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний (у південно-східній частині південно-східний), 5 – 10 метрів на секунду.

У неділю на Заході, Півночі, Вінниччині без істотних опадів. Тим часом на решті території дощі, у центральних областях з мокрим снігом, подекуди налипання мокрого снігу й ожеледь. Вітер північно-східний (на Заході та Півночі переважно південний), 5 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в понеділок, 23 грудня, опади можуть накрити всю Україну. У більшості областей очікується мокрий сніг. Подекуди – лише дощі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 23 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру