Та чи чекати їх найближчими днями й коли утвориться сніговий покрив, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі дві доби опадів переважно не буде. Тільки 19 грудня на Північному Сході, вдень 20 грудня на Заході й Півночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

У суботу, 21 грудня, у центральних, вночі й у північних областях та Карпатському регіоні невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень у східних, південних областях і Криму невеликий дощ.

Наталія Птуха зауважила, сильні опади в Україні поки не очікуються. Також зауважила, в умовах зміни клімату дощі у грудні стають дедалі звичнішим явищем.

Наступного тижня знову можуть бути атмосферні процеси з Північного Заходу. Можливо, трохи додадуть все ж таки опадів. Якщо температура буде дещо нижче за 0 градусів, буде мокрий сніжок, і тоді може утворитися трохи снігового покриву,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

До речі, Наталія Птуха також відповіла, якою може бути погода на Різдво в Україні.