Якою ж може бути погода 24 і 25 грудня цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня зауважила, робити прогнози поки зарано. Однак, загалом, якщо дивитися на початок наступного тижня, можливі атмосферні процеси з північного заходу. Звідти вони будуть утримуватися до кінця місяця. Будуть такі повітряні потоки.

Втім, очікується чергування, – пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів.

Чи буде сніговий покрив, дуже залежить від того, яка буде температура. Бачимо, що поки що немає якихось там таких морозів, все близько 0 градусів тримається,

Водночас синоптикиня наголосила, це дуже складно для прогнозування, тому що якщо температура опуститься трохи нижче за 0, зокрема прогнозування, тому що, якщо температура нижче нуля, опуститься на 2 градуси, може бути сніг й утворитися покрив. Якщо ж вище, – все одразу танутиме.

Поки різка зміна погоди не очікується. В принципі, дуже схожий процес якось зараз, – у нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі за рахунок прояснень,

– зазначила Наталія Птуха.

Також наголосила, наразі складно сказати, якою буде температура повітря 24 і 25 грудня. Поки очікується близько 0 градусів.

Можливо, трошки вище буде, невеликий плюс. Тобто якихось особливих коливань немає. Ми бачимо, що цей тиждень у нас тенденція – плюсова температура, а наступного якраз-таки десь близько 0 градусів буде,

– сказала синоптикиня.

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