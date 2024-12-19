Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что 20 декабря без осадков. Только в западных, большинстве северных и Винницкой областях днем небольшой дождь. В Карпатах – снег. Ветер будет преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Впрочем, ночью и утром в Карпатах местами порывы 17 – 22 метра в секунду.

В субботу в Украине, кроме большинства западных областей, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На Юге ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный (в юго-восточной части юго-восточный), 5 – 10 метров в секунду.

В воскресенье на Западе, Севере, Винницкой области без существенных осадков. Между тем на остальной территории дожди, в центральных областях с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега и гололед. Ветер северо-восточный (на Западе и Севере преимущественно южный), 5 – 10 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в понедельник, 23 декабря, осадки могут накрыть всю Украину. В большинстве областей ожидается мокрый снег. Кое-где – только дожди.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра