В большинстве областей будет сохраняться плюсовая температура воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет на территории Украины

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем возможен небольшой дождь. В Приазовье и Крыму ночью и утром синоптики прогнозируют туман, а в Карпатах – снег.

В западных областях будет наблюдаться южный ветер, с переходом на северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Зато в Карпатах ночью и утром возможны порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. На крайнем западе и юге страны – от 5 до 7 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, в центральных, южных областях и Крыму – от 9 до 14 градусов тепла.

Какой будет погода в украинских городах

Киев +4...+6

Ужгород +3...+5

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +5...+7

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +9...+11

Николаев +9...+11

Херсон +9...+11

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +6...+8

Чернигов +3...+5

Сумы +4...+6

Полтава +6...+8

Днепр +7...+9

Запорожье +8...+10

Донецк +7...+9

Луганск 5...+7

Харьков 4...+6.



Погода в Украине 20 декабря / карта Укргидрометцентра