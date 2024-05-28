В каких областях будет наблюдаться явление, сколько дней оно будет, ждать ли помутнение неба, и представляет ли эта пыль угрозу для людей, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Как долго в Украине будет пыль с Каспийской низменности

Во вторник, 28 мая, в наше государство поступила пыль из Средней Азии. В частности, с Каспийской Низменности, уточнила Наталья Птуха. В то же время отметила, что, его интенсивность, возможно, еще не столь велика.

По расчетам, пыль именно сегодня и завтра (29 мая – 24 Канал) может быть по территории Украины. В четверг постепенно будет покидать нашу территорию. Уже ее доля будет значительно меньше,

– рассказала синоптик.

Объяснила, что будут меняться воздушные потоки. Сейчас они у нас с Юго-Востока, поэтому поступают запыленные воздушные массы с Каспийской Низменности.

В каких областях будет меньше пыли

Ожидается, что пыль будет быстро вымываться, ведь пройдут дожди. В частности, на Юге и Западе, а днем среды уже в большинстве областей. Впрочем, кроме Черниговской и Сумской. Там будет немного меньше осадков.

Кстати, по воздушным потокам туда (в Сумскую и Черниговскую – 24 Канал) как раз меньше будет пыль переноситься, по крайней мере за сегодня и завтра,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что в четверг направление больше изменится на южное. Те остатки пыли, которые будут по территории Украины, уже будут смещаться больше на север.

"Но вследствие того, что там и дожди уже будут, надеемся, что эта пыль довольно быстро будет вымываться из нашей атмосферы", – сказала синоптик.

Это не пылевая буря

Также представитель Укргидрометцентра ответила, идет ли речь о пылевой буре.

Опять же пылевой бурей это никак не считается. Просто на территорию Украины поступит эта пыль по верхним слоям тропосферы. Соответственно, у нас это может наблюдаться, разве что в виде запыленности и замутненности атмосферы, именно цвет неба,

– отметила синоптик.

Кстати, пыль из Средней Азии доходила до нас и раньше. На территории Украины бывают разные воздушные потоки.

"Такая конфигурация, конечно, также бывает. Воздух из тех районов всегда не совсем, скажем так, кристально чистый. То есть всегда с Юга, Юго-Востока, там более засушливый климат поэтому конечно, частицы пыли могут содержаться в воздухе", – объяснила Птуха.

Есть ли опасность для людей

Серьезная угроза из-за пыли из Средней Азии не ожидается. Но тем, кто склонных к заболеваниям дыхательных путей, советуют поберечься и закрывать окна.

Синоптик предположила, что на верхних слоях может измениться цвет неба. Впрочем, возможно, эта пыль не будет такой интенсивной, как та, что в апреле доходила до нас из Сахары. Поэтому, вероятно, что люди даже не заметят ее.