На прошлой неделе член Наблюдательного совета Укрэнерго Лев Пидлисецкий был лишен должности.

Без объявления официальной причины. Об этом сообщил Пидлисецкий 24 каналу. Как он отметил, в СМИ его обвиняли якобы в лоббировании определенных бизнес-интересов. С чем он категорически не соглашался. Увольнение с должности, вместо того, объяснял требованием обнародовать отчет аудиторской компании, в котором говорилось о миллионных сделках со стороны менеджмента предприятия.

Узнав о потенциальных конфликтах интересов и потенциальных коррупционных схемах, которые были подтверждены аудиторской компанией KPMG, в частности относительно господина Ковальчука и господина Тоцкого, я призвал председателя Наблюдательного совета выйти с публичным заявлением. К сожалению, меня не было услышано, в протоколе было только написано, что принять к сведению и передать в работу и.о. головы, для принятия соответствующих мер. Единственная мера, которую он принял – я был уволен,

– утверждает Лев Пидлисецкий.

Напомним, Лев Пидлисецкий по конкурсу вошел в состав Наблюдательного совета Укрэнерго в марте этого года. Вместе с двумя другими членами он представлял интересы государства. После увольнения Пидлисецкого в Наблюдательном совете Укрэнерго остался лишь один член от Украины и четыре иностранца.

Проведение конкурса на должность главы НЭК "Укрэнерго" под угрозой срыва, из-за конфликта интересов.

Недавно уволенный член Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Лев Пидлисецкий в эфире 24 канала призвал представителей власти расследовать конфликт интересов накануне назначения председателя правления этой компании. По его словам, среди кандидатов – двое нынешних членов правления, которые работали под руководством Всеволода Ковальчука.

Представители команды, которые имеют подтвержденный конфликт интересов, не могут быть кандидатами или возможными победителями конкурса,

– сообщил Лев Пидлисецкий во время пресс-конференции.

По его словам, подозрения на конфликт интересов в отношении экс-главы НЭК Всеволода Ковальчука и экс-начальника департамента безопасности Сергея Тоцкого содержатся в конфиденциальном отчете аудиторской компании KPMG. Обнародование этой информации, по мнению Пидлисецкого, и стало причиной его увольнения. Сейчас в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" остался лишь один представитель интересов Украины и четыре иностранца. Поэтому Лев Пидлисецкий призвал власть обратить особое внимание на проведение конкурса и не допустить к руководству НЭК "Укрэнерго" лиц с сомнительной репутацией.