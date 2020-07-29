Лев Пидлисецкий прокомментировал свое увольнение из Наблюдательного совета "Укрэнерго"
На прошлой неделе член Наблюдательного совета Укрэнерго Лев Пидлисецкий был лишен должности.
Без объявления официальной причины. Об этом сообщил Пидлисецкий 24 каналу. Как он отметил, в СМИ его обвиняли якобы в лоббировании определенных бизнес-интересов. С чем он категорически не соглашался. Увольнение с должности, вместо того, объяснял требованием обнародовать отчет аудиторской компании, в котором говорилось о миллионных сделках со стороны менеджмента предприятия.
Узнав о потенциальных конфликтах интересов и потенциальных коррупционных схемах, которые были подтверждены аудиторской компанией KPMG, в частности относительно господина Ковальчука и господина Тоцкого, я призвал председателя Наблюдательного совета выйти с публичным заявлением. К сожалению, меня не было услышано, в протоколе было только написано, что принять к сведению и передать в работу и.о. головы, для принятия соответствующих мер. Единственная мера, которую он принял – я был уволен,
– утверждает Лев Пидлисецкий.
Напомним, Лев Пидлисецкий по конкурсу вошел в состав Наблюдательного совета Укрэнерго в марте этого года. Вместе с двумя другими членами он представлял интересы государства. После увольнения Пидлисецкого в Наблюдательном совете Укрэнерго остался лишь один член от Украины и четыре иностранца.
Проведение конкурса на должность главы НЭК "Укрэнерго" под угрозой срыва, из-за конфликта интересов.
Недавно уволенный член Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Лев Пидлисецкий в эфире 24 канала призвал представителей власти расследовать конфликт интересов накануне назначения председателя правления этой компании. По его словам, среди кандидатов – двое нынешних членов правления, которые работали под руководством Всеволода Ковальчука.
Представители команды, которые имеют подтвержденный конфликт интересов, не могут быть кандидатами или возможными победителями конкурса,
– сообщил Лев Пидлисецкий во время пресс-конференции.
По его словам, подозрения на конфликт интересов в отношении экс-главы НЭК Всеволода Ковальчука и экс-начальника департамента безопасности Сергея Тоцкого содержатся в конфиденциальном отчете аудиторской компании KPMG. Обнародование этой информации, по мнению Пидлисецкого, и стало причиной его увольнения. Сейчас в Наблюдательном совете НЭК "Укрэнерго" остался лишь один представитель интересов Украины и четыре иностранца. Поэтому Лев Пидлисецкий призвал власть обратить особое внимание на проведение конкурса и не допустить к руководству НЭК "Укрэнерго" лиц с сомнительной репутацией.