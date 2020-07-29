Минулого тижня члена Наглядової ради "Укренерго" Льва Підлісецького було позбавлено посади.

Без оголошення офіційної причини. Про це повідомив Підлісецький 24 каналу. Як він зазначив, у ЗМІ йому закидали начебто лобіювання певних бізнес-інтересів. З чим він категорично не погоджувався. Звільнення з посади, натомість, пояснював вимогою оприлюднити звіт аудиторської компанії, в якому йшлося про мільйонні оборудки з боку менеджменту підприємства.

Дізнавшись про потенційні конфлікти інтересів та потенційні корупційні схеми , які були підтверджені аудиторською компанією KPMG, зокрема щодо пана Ковальчука і пана Тоцького, я закликав голову Наглядової ради вийти з публічною заявою. На жаль, мене не було почуто, в протоколі було лише написано, що взяти до відома і передати в роботу в.о. голови, для прийняття відповідних заходів. Єдиний захід, що він зробив – мене було звільнено,

– стверджує Лев Підлісецький.

Нагадаємо, Лев Піділсецький за конкурсом увійшов до складу Наглядової ради "Укренерго" у березні цього року. Разом із двома іншими членами він представляв інтереси держави. Після звільнення Підлісецького в Наглядовій раді "Укренерго" залишився лише один член від України та чотири іноземці.

Проведення конкурсу на посаду голови НЕК "Укренерго" під загрозою зриву, через конфлікт інтересів.

Нещодавно звільнений член Наглядової ради НЕК "Укренерго" Лев Підлісецький в ефірі 24 каналу закликав представників влади розслідувати конфлікт інтересів напередодні призначення голови правління цієї компанії. За його словами, серед кандидатів – двоє нинішніх членів правління, які працювали під керівництвом Всеволода Ковальчука.

Представники команди, яка мають підтверджений конфлікт інтересів, не можуть бути кандидатами або можливими переможцями конкурсу,

– повідомив Лев Підлісецький під час пресконференції.

За його словами, підозри на конфлікт інтересів стосовно ексглави НЕК Всеволода Ковальчука і ексначальника департаменту безпеки Сергія Тоцького містяться у конфіденційному звіті аудиторської компанії KPMG. Оприлюднення цієї інформації, на думку Піділсецького, й стало причиною його звільнення. Нині в Наглядовій раді НЕК "Укренерго" залишився лише один представник інтересів України та чотири іноземці. Тому Лев Підлісецький закликав владу звернути особливу увагу на проведення конкурсу і не допустити до керівництва НЕК "Укренерго" осіб із сумнівною репутацією.