Об этом рассказали источники 24 Канала. Кроме того, на левобережье Херсонской области кадыровцы также подрались с дагестанцами.
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Какова ситуация с кадыровцами в оккупированной части Херсонщины
Собеседник рассказал, что один из кадыровцев на временно оккупированной территории утверждал, что их войска возвращаются домой в Чечню. Поэтому на блокпостах, где были только солдаты Кадырова, теперь стоят россияне.
По данным источника покинули блокпосты кадыровцы во многих населенных пунктах Херсонской области.
Так, один из коллаборационистов утверждал, что небольшая колонна техники проехала до кафе "Наири", что вблизи Антоновки, а затем развернулась и поехала обратно.
Позже был взрыв и часть моста через реку Конка упала в воду,
– отметил источник.
Кроме того, как отметил собеседник, во временно оккупированном Каланчаке войска Рамзана Кадырова подрались с дагестанцами. Таким образом, очевидно, конфликт между Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана, миллиардером Сулейманом Керимовым вышел далеко за пределы кавказского региона.
Что известно о конфликте Кадырова и сенатора Дагестана
- Спор начался между вокруг контроля над российской компанией Wildberries, 99% акций которой принадлежит Татьяне Бакальчук (в девичестве Ким), а 1% – ее мужу Владиславу Бакальчуку. После развода Татьяна Бакальчук провела сделку по слиянию Wildberries с компанией наружной рекламы RUSS, подконтрольную дагестанцу Сулейману Керимову.
- Владислав Бакальчук, в свою очередь, попросил поддержку у Рамзана Кадырова. Интерес главы Чечни был в том, что крупную компанию пытался забрать "конкурентный" бизнес-клан выходцев из Дагестана.
- В конце концов это привело к перестрелке, которая состоялась 18 сентября в офисе компании Wildberries в Москве. Тогда в результате ранений погибли двое ингушей, нанятых Керимовым. Еще около десяти человек получили ранения.
- Закончилось все тем, что Рамзан Кадыров объявил "кровную месть" Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову. Все трое, по словам главы Чечни, собирались "заказать его убийство", хотя на самом деле говорится о деньгах и переделе компании под свою монополию.