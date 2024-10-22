Про це розповіли джерела 24 Каналу. Окрім того, на лівобережжі Херсонщини кадирівці також побилися з дагестанцями.

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Яка ситуація з кадирівцями в окупованій частині Херсонщини

Співрозмовник розповів, що один із кадирівців на тимчасово окупованій території стверджував, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню. Тому на блокпостах, де були лише солдати Кадирова, тепер стоять росіяни.

За даними джерела покинули блокпости кадирівці у багатьох населених пунктах Херсонської області.

Так, один із колаборантів стверджував, що невелика колона техніки проїхала до кафе "Наірі", що поблизу Антонівки, а потім розвернулася і поїхала назад.

Пізніше був вибух і частина мосту через річку Конка впала у воду,

– зазначило джерело.

Окрім того, як зазначив співрозмовник, у тимчасово окупованому Каланчаку війська Рамзана Кадирова побилися з дагестанцями. Таким чином, вочевидь, конфлікт між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим вийшов далеко за межі кавказького регіону.

Що відомо про конфлікт Кадирова та сенатора Дагестану