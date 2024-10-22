Про це розповіли джерела 24 Каналу. Окрім того, на лівобережжі Херсонщини кадирівці також побилися з дагестанцями.
До теми Кадиров анонсував "кровну помсту" й просто втік: як розгортається його конфлікт з Кремлем
Яка ситуація з кадирівцями в окупованій частині Херсонщини
Співрозмовник розповів, що один із кадирівців на тимчасово окупованій території стверджував, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню. Тому на блокпостах, де були лише солдати Кадирова, тепер стоять росіяни.
За даними джерела покинули блокпости кадирівці у багатьох населених пунктах Херсонської області.
Так, один із колаборантів стверджував, що невелика колона техніки проїхала до кафе "Наірі", що поблизу Антонівки, а потім розвернулася і поїхала назад.
Пізніше був вибух і частина мосту через річку Конка впала у воду,
– зазначило джерело.
Окрім того, як зазначив співрозмовник, у тимчасово окупованому Каланчаку війська Рамзана Кадирова побилися з дагестанцями. Таким чином, вочевидь, конфлікт між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим вийшов далеко за межі кавказького регіону.
Що відомо про конфлікт Кадирова та сенатора Дагестану
- Суперечка почалася між навколо контролю над російською компанією Wildberries, 99% акцій якої належить Тетяні Бакальчук (у дівоцтві Кім), а 1% – її чоловіку Владиславу Бакальчуку. Після розлучення Тетяна Бакальчук провела операцію зі злиття Wildberries з компанією зовнішньої реклами RUSS, підконтрольну дагестанцю Сулейману Керімову.
- Владислав Бакальчук, своєю чергою, попросив підтримку у Рамзана Кадирова. Інтерес глави Чечні був у тому, що велику компанію намагався забрати "конкурентний" бізнес-клан вихідців із Дагестану.
- Зрештою це призвело до перестрілки, яка відбулася 18 вересня в офісі компанії Wildberries у Москві. Тоді внаслідок поранень загинули двоє інгушів, найнятих Керімовим. Ще близько десяти людей зазнали поранень.
- Закінчилося все тим, що Рамзан Кадиров оголосив "кровну помсту" Сулейману Керімову та двом депутатам Держдуми – Бекхану Барахоеву та Різвану Курбанову. Усі троє, за словами голови Чечні, збиралися "замовити його вбивство", хоча насправді мовиться про гроші та переділ компанії під свою монополію.