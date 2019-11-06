Левочкин может лишиться всего своего зарубежного имущества из-за дела Парнаса-Фрумана

Проамериканские СМИ в разгар процесса по импичменту президента Трампа пустили в ход давно припасенный козырь – компромат на семью украинских нардепов Левочкиных. Именно они могут предоставить серьезные доказательства о сотрудничестве Пола Манафорта и республиканцев с пророссийскими партиями в Украине.

Еще месяц назад стало понятно, что задержание Игоря Фрумана и Льва Парнаса в США по делу о незаконном финансировании республиканцев в конце концов выведет правоохранительные органы США на серого кардинала украинской политики и подпольного олигарха Сергея Левочкина через его партнера Дмитрия Фирташа. Похоже, именно так и развиваются события.

Накануне ряд проамериканских СМИ опубликовали целый вагон сенсационного компромата на экс-главу Администрации Президента Украины Виктора Януковича Сергея Левочкина и его сестру Юлию Левочкину.

Во-первых, стало известно, что Юлия Левочкина пыталась через экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта продать украинский телекоммуникационный гигант "Укртелеком".

Во-вторых, через своих журналистов правоохранители США дали понять нынешним нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" то, что они прекрасно осведомлены о скрытом имущистве семьи Левочкиных, что имеет сомнительное, то есть коррупционное происхождение.

В-третьих, неким дополнением ко всему вышеперечисленному, стала публикация очень серьезного компромата на Сергея и Юлию Левочкиных. Говорится об их причастности к выведению более чем 20 миллиардов долларов США из бюджета России, а также денег криминального происхождения. Последнее дает возможность начать официальное расследование против Левочкиных по факту отмывания преступных денег с помощью международной финансовой системы.

В-четвертых, арестованный Лев Парнас ожидаемо пошел на сотрудничество с системой правосудия США и дал свое согласие о даче показаний перед Конгрессом в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу. Ранее эксперты предупреждали, что Фруман и Парнас являются политическим удочкой, с помощью которой противники Трампа через Дмитрия Фирташа заставят Сергея Левочкина предоставить компромат на Пола Манафорта и других республиканцев, которые поддерживали тесные отношения с пророссийскими партиями в Украине.

Таким образом, Сергей Левочкин встанет перед выбором – или потерять свои незаконно нажитые богатства и стать невыездным через международный ордер об аресте по делу о финансовых махинациях семейного банка Левочкиных Trasta Komercbanka, или предать своих политических партнеров из России, выдав компромат на их взаимоотношения с людьми Трампа.

Последнее может вызвать раскол внутри политической партии "Оппозиционной платформы – За жизнь". Промедвечуковская часть партии "За жизнь" не сможет делить один политический проект с токсичным Сергеем Левочкиным.